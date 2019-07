Bled, 23. julija - Pri Mlinem je v Blejskem jezeru pristalo vozilo. V dogodku se je ena oseba poškodovala, po prvih podatkih pa ni življenjsko ogrožena. Odpeljali so jo v zdravstveno ustanovo. Vozilo, ki je pristalo v jezeru, jo je prevozilo, so sporočili s kranjske policijske uprave. Cesto so že odprli za promet. Nastal je zastoj.