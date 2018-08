Požar v bližini Aten zakrivil lokalni prebivalec

Atene, 22. avgusta - Nepreviden prebivalec, premalo gasilcev, močan veter in nedostopen teren so glede na preiskavo grških gasilcev vzroki za smrtonosen požar vzhodno od Aten, ki je julija terjal najmanj 96 smrtnih žrtev. Moški je na hribu zažgal suhe veje, a kasneje ni pravilno pogasil ognja, zaradi močnega vetra pa so se ognjeni zublji razplamteli.