V Londonu krizni pogovori zaradi iranskega zasega tankerja

London/Teheran, 22. julija - Britanska ministrska predsednica Theresa May je danes v Londonu sklicala izredno zasedanje ministrov in vodilnih varnostnih strokovnjakov, na katerem so govorili o odgovoru na iransko zasedbo britanskega tankerja v Hormuški ožini. V Teheranu so danes poudarili, da je bil zaseg tankerja z nafto zakonit ukrep, poročajo tuje tiskovne agencije.