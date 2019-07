Osrednjo Portugalsko zajeli obsežni gozdni požari

Lizbona, 21. julija - Osrednji del Portugalske so zajeli obsežni gozdni požari, s katerimi se po poročanju tujih tiskovnih agencij danes bori več kot tisoč gasilcev. Zaradi ognja so morali domove zapustiti prebivalci več vasi v gorati in gozdnati pokrajini Castelo Branco, kjer je požar pred dvema letoma zahteval več kot sto smrtnih žrtev.