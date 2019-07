Zaradi eksplozije plinovoda v toplarni blizu Moskve izbruhnil požar

Moskva, 11. julija - V toplarni Severnaja blizu Moskve je davi, domnevno zaradi eksplozije plinovoda, izbruhnil požar. Oblak dima in plameni so sodeč po posnetkih ruske televizije segali 50 metrov visoko. Pri tem je bilo poškodovanih vsaj 11 ljudi. Oblast je tja poslala helikopterje za gašenje in več kot 150 gasilcev, ogenj pa naj bi kmalu omejili.