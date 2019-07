Za zdaj sklenjenih pet pogodb za posojila SID banke v turizmu

Ljubljana, 20. julija - Do konca junija so v okviru 160 milijonov evrov vrednega posojilnega sklada za spodbujanje naložbenih projektov za trajnostno rast slovenskega turizma, ki ga izvaja SID banka, sklenili pet kreditnih pogodb v skupni višini 17,3 milijona evrov, so za STA povedali na gospodarskem ministrstvu. A povpraševanje je po besedah pristojnih še bistveno večje.