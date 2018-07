Posamičnemu turističnemu podjetju za investicijo do 20 milijonov evrov posojila

Ljubljana, 15. julija - Podjetjem so od današnjega dne na voljo sredstva iz posojilnega sklada za spodbujanje naložbenih projektov za trajnostno rast slovenskega turizma. Skupaj je na voljo 160 milijonov evrov, posamično podjetje pa bo lahko pridobilo do 20 milijonov evrov ugodnega posojila, so poudarili na Slovenski turistični organizaciji (STO).