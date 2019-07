Prijave za program Zaposli me do konca leta

Ljubljana, 12. julija - Zavod za zaposlovanje je podaljšal rok za prijavo delodajalcev v program Zaposli me 2017/2019, in sicer so prijave možne do konca leta, so danes sporočili iz zavoda. Delodajalec lahko za zaposlitev brezposelne osebe za vsaj eno leto prejme od 5000 do 7000 evrov subvencije.