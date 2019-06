DZ potrdil interventni zakon o odvzemu medveda in volka iz narave

Ljubljana, 20. junija - DZ je danes z 62 glasovi za in devetimi proti potrdil interventni zakon, katerega namen je poseči v prenamnoženo populacijo medveda in volka, zaradi česar se posledično povečujejo škode, med prebivalci na območjih z največjo gostoto medvedov in volkov pa je občutek varnosti omajan. Po zakonu je predviden odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave.