S petimi otroki ilegalno čez Dravo v Slovenijo

Ormož, 16. julija - Policisti policijske postaje Ormož so v ponedeljek zvečer prijeli državljana Iraka s štirimi otroki in državljana Sirije z enim otrokom, ki so v državo prišli preko Drave. Sestradanim otrokom in odraslima so dali hrano in vodo, nato pa jih odpeljali v azilni dom, ker so zaprosili za mednarodno zaščito, so navedli na Policijski upravi Maribor.