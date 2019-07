ZDA z blokado pravice do azila za migrante iz Srednje Amerike

Washington, 15. julija - Ameriška vlada se je odločila, da bo spremenila pravila glede pravice do zatočišča za migrante, ki prečkajo južno mejo z Mehiko. Spremenjena pravila, ki skoraj onemogočajo dostop do azila, sta v zveznem registru prijavili ministrstvi za pravosodje in domovinsko varnost.