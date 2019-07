V ZDA junija na meji aretirali manj migrantov kot maja

Washington, 11. julija - V ZDA so na južni meji junija aretirali skupaj 95.000 migrantov, kar je 29 odstotkov manj kot maja, je sporočila ameriška služba za carine in meje. Število migrantov v ZDA sicer od maja dalje zaradi vremenskih razmer redno pada zadnjih deset let, vendar administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa trdi, da je to posledica novih varnostnih ukrepov.