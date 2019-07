Indija preložila izstrelitev vesoljskega plovila proti Luni

New Delhi, 15. julija - Indija je zaradi tehničnih težav v nedeljo zvečer preložila izstrelitev vesoljskega plovila Chandrayaan-2 proti Luni. Za preložitev so se odločili preventivno manj kot uro pred izstrelitvijo, ker so zaznali tehnične težave na nosilni raketi, so sporočili iz Indijske organizacije za vesoljske raziskave ISRO. Kdaj bo nova izstrelitev, niso sporočili.