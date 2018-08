Indija napovedala vesoljski program s človeško posadko do leta 2022

New Delhi, 15. avgusta - Indijski premier Narendra Modi je ob današnjem praznovanju neodvisnosti Indije sporočil, da namerava njihova država do leta 2022 razviti svoj vesoljski program do te mere, da bo lahko v vesolje poslala človeka. "Najkasneje 75 let po osamosvojitvi od britanske nadvlade bo sin ali hči Indije poletel z indijsko zastavo v roki v vesolje," je dejal.