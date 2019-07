V Strunjanu vrata odpira pastoralni dom

Strunjan, 13. julija - Koprska škofija je zaključila obnovo stavbe nekdanjega romarskega doma ob strunjanski romarski cerkvi in v njej uredila pastoralni dom. Naložba je stala 1,7 milijona evrov. Dom s 50 prenočišči in spremljevalnimi prostori je uporabno dovoljenje prejel v petek in že lahko sprejema prve goste. Slovesni blagoslov pastoralnega doma bo danes ob 10. uri.