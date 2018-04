V Strunjanu bodo uredili pastoralni dom

Koper, 22. aprila - Koprska škofija se je odločila obnoviti stavbo nekdanje romarske hiše ob strunjanski romarski cerkvi in v njej urediti pastoralni dom. Ta bo namenjen tako izvajanju pastoralne dejavnosti za župljane in romarje, vzgojnim, izobraževalnim in kulturnim vsebinam, hkrati pa bo nudil prenočišča za romarje in oddih za duhovnike in organizirane skupine.