SDS in NSi s pobudo za oceno ustavnosti dveh členov zakona o dohodnini

Ljubljana, 12. julija - SDS in NSi sta v sredo na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti 44. in 45. člena zakona o dohodnini. Delavec migrant del davkov plačuje v Avstriji, dohodnino pa doplača v Sloveniji, njegov razpoložljiv dohodek pa je nižji, kot če bi delal v Sloveniji, sta izpostavila Jožef Horvat iz NSi in Franc Breznik iz SDS.