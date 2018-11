Sindikat delavcev migrantov s pobudo za oceno ustavnosti dveh členov zakona o dohodnini

Ljubljana, 15. novembra - Član Sindikata delavcev migrantov je v začetku tedna na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti 44. in 45. člena zakona o dohodnini in ustavno pritožbo. Kot so danes sporočili s sindikata, delavec migrant del davkov plačuje v Avstriji, dohodnino pa doplača v Sloveniji, njegov razpoložjivi dohodek pa je nižji, kot če bi delal v Sloveniji.