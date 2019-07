Odprta vprašanja o predlogu novele zakona o trgu dela bo ESS zapiral jeseni

Ljubljana, 12. julija - Socialni partnerji so na seji ekonomsko-socialnega sveta (ESS) obravnavali predlog novele zakona o urejanju trga dela in se strinjali, da ministrstvo zakon pošlje v javno razpravo. Jeseni ga bo znova obravnaval ESS, saj odprta vprašanja ostajajo. Ustanovili pa so pogajalsko skupino, ki se bo ukvarjala s problematiko evidentiranja delovnega časa.