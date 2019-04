Socialni partnerji začeli pogajanja o spremembah pokojninskega sistema in trga dela

Ljubljana, 11. aprila - Socialni partnerji so danes začeli pogajanja o predlogu sprememb pokojninske zakonodaje in zakonodaje s področja trga dela. Sindikati so kritični do večine predstavljenih sprememb, zadržani so tudi delodajalci. Socialni partnerji naj sicer vse do zaključka pogajanj teh ne bi komentirali.