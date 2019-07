Sanacija brežine nad cesto proti Ljubelju v polnem teku

Ljubelj, 13. julija - Gradbena dela za sanacijo podornega območja na državni cesti od Tržiča proti Ljubelju, kjer se je konec aprila zgodil skalni podor, so v polnem teku. Dela, ki obsegajo ureditev armiranega nasipa in odstranjevanje večjih kamnitih blokov nad lovilnim jarkom, naj bi bila končana do sredine avgusta. Vzpostavljen bo tudi alarmni sistem.