Na cesti na Ljubelj vzpostavljen izmenični enosmerni promet

Ljubelj, 10. maja - Na odseku ceste na Ljubelj, ki ga je 28. aprila zasul skalnati podor, so popoldne vzpostavili izmenični enosmerni promet, so za STA povedali na Direkciji RS za infrastrukturo. Delavci so uredili 170 metrov nasipa in s pobočja odstranili labilne skalne bloke. Dela za sanacijo podora se medtem nadaljujejo, več o njih bo znano prihodnji teden.