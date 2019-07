Na Mittelfestu tudi balet Giselle v izvedbi ljubljanskih baletnikov

Čedad, 12. julija - V Čedadu se bo drevi začel mednarodni festival Mittelfest, ki bo pod naslovom #leadership (vodenje) do 21. julija ponudil vrsto glasbenih, gledaliških in plesnih dogodkov. V soboto bodo gostili Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana s predstavo Adolphea Adama Giselle, ki velja za mojstrovino klasičnega romantičnega baleta.