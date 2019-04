Na oder ljubljanskega baleta se vrača klasična Giselle

Ljubljana, 11. aprila - Na odru SNG Opera in balet Ljubljana bo drevi ob 19.30 premiera klasičnega romantičnega baleta v dveh dejanjih Giselle, za katerega je glasbo napisal francoski skladatelj Adolphe Adam. Koreografijo baleta podpisuje kubanski baletni umetnik Howard Quintero Lopez, kot Giselle in Albrecht pa bosta nocoj na odru stala Nina Noč in Kenta Yamamoto.