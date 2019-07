Razkrižje, 11. julija - Policisti so v sredo izven naselja Razkrižje zaustavili osebni avtomobil, v katerem je bilo šest tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Zoper voznika, ki jim je pri tem pomagal, so odredili pridržanje in ga bodo s kazensko ovadbo privedli na sodišče, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.