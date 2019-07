Zvezna sodnica blokirala Trumpovo politiko zapiranja prosilcev za azil

Seattle, 3. julija - Ameriška zvezna sodnica Marsha Pechman je v torek v Seattlu blokirala začetek izvajanja nove politike vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki prosilcem za azil odvzema pravico do zaslišanja pred sodnikom in izpustitev na prostost po plačilu varščine ali brez do rešitve njihove prošnje.