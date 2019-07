IAEA: Iran obogatil uran na 4,5 odstotka

Dunaj, 10. julija - Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je na današnjem izrednem zasedanju sveta guvernerjev agencije potrdila, da Iran bogati uran do 4,5 odstotka, so po poročanju tujih tiskovnih agencij povedali diplomati. To je nad mejo 3,67 odstotka, ki jo določa mednarodni dogovor o iranskem jedrskem programu.