Britanski poslanci za istospolne poroke na Severnem Irskem

London, 9. julija - Britanski poslanci so danes z veliko večino podprli, da pravica istospolnih oseb do zakonske zveze in lažjega dostopa do umetne prekinitve nosečnosti začne veljati tudi v Severni Irski, razen če uspe Belfastu do 21. oktobra ponovno oblikovati vlado. Te pravice v drugih delih Velike Britanije veljajo že več let, poročajo tuje tiskovne agencije.