Mir na Severnem Irskem 20 let po velikonočnem sporazumu na preizkušnji zaradi brexita

Belfast, 10. aprila - Danes mineva 20 let od podpisa velikonočnega sporazuma, ki je Severni Irski prinesel mir po več desetletjih nasilja. Na območju je danes v glavnem mirno, a protestanti in katoličani še vedno večinoma živijo ločeno in so nezaupljivi drug do drugega. Šibko ravnovesje in krhek mir sta na preizkušnji zaradi izstopa Velike Britanije iz EU.