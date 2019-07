Akos bo Telemachu odvzel del frekvenc za mobilno telefonijo

Ljubljana, 9. julija - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) bo do konca septembra Telemachu odvzela del frekvenc za mobilno telefonijo, ki jih je Telemach pridobil s prevzemom Tušmobila, ter jih v tem času podelila prek javnega razpisa, so povedali v Akosu. Telemach je zoper odločbo vložil tožbo.