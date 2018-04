V zadevi Tušmobil najprej o predlogu za izločitev večine dokazov

Ljubljana, 24. aprila - V zadevi Tušmobil mora sodišče odločiti o zahtevi obrambe za izločitev večine dokazov. Obramba trdi, da so bili dokazi, ki Apek bremenijo brezplačnega podeljevanja frekvenc Tušmobilu, v zadevi Apek in fiktivne pogodbe najdeni z usmerjenim preverjanjem brez odredbe, tožilstvo pa, da so bili najdeni naključno in so zato zakoniti.