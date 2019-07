Maduro optimističen ob začetku novega kroga pogajanj z opozicijo

Caracas, 9. julija - Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v ponedeljek izrazil optimizem ob začetku novega kroga pogajanj z opozicijo v Barbadosu. "Sem zelo optimističen. Danes so imeli peturni sestanek in menim, da lahko korak za korakom, s strateškim potrpljenjem, najdemo pot do miru," je dejal v pogovoru za javno televizijo VTV.