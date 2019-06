Venezuelske oblasti trdijo, da so preprečile poskus puča

Caracas, 27. junija - Venezuelske oblasti so v sredo sporočile, da so preprečile poskus državnega udara, v katerem naj bi skušala opozicija ob podpori ZDA, Kolumbije in Čila umoriti predsednika Nicolasa Madura. Namesto njega naj bi na položaj postavili nekdanjega obrambnega ministra Raula Baduela, ki je v zaporu. Opozicija je obtožbe označila za izmišljotino.