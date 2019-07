Na Koroškem nekaj težav zaradi nedeljske ujme, v Mislinji v popis škode

Mislinja/Dravograd, 8. julija - Nedeljsko neurje je na Koroškem povzročilo nekaj težav. Največ jih je bilo zaradi podrtih dreves, meteorna voda je zalila del prostorov slovenjgraške bolnišnice. Ponovno so se z nalivom in točo spopadali na območju Občine Mislinja. Tam so sicer stekli postopki za popis in oceno škode po ujmi, ki je občino prizadela 22. junija.