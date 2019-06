Po državi močni nalivi, meteorologi in geologi opozarjajo

Ljubljana, 22. junija - Slovenijo je dosegla fronta z močnimi nalivi. Ti so najprej zajeli zahodni del države in se nato razširili na druge dele. Na Agenciji RS za okolje (Arso) so navedli, da imajo na več mestih v osrednji in vzhodni Sloveniji težave z meteornimi vodami. Agencija ob tem opozarja, da so močnejše nevihte možne tudi popoldne in zvečer.