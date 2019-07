Neurje z močnim vetrom zajelo državo, ponekod tudi toča

Ljubljana, 7. julija - Večji del države je zajelo neurje z močnim vetrom in nalivi. Po podatkih republiškega centra za obveščanje je prizadelo območja 46 občin, zabeležili so več kot 100 dogodkov. Najhuje je bilo v občinah Zagorje in Rogatec ter Rogaška Slatina, kjer sta zaradi povečanega pretoka poplavljali reki Medija in Sotla, hudo je bilo tudi na Ptuju.