Popoldne in proti večeru možna krajevna neurja s točo

Ljubljana, 7. julija - Po Sloveniji se danes popoldne in zvečer obeta pestro vremensko dogajanje. Na agenciji za okolje namreč napovedujejo možnost krajevnih neurij z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, zaradi česar so razglasili oranžni alarm. Najvišje dnevne temperature bodo danes še od 25 do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo.