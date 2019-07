Neurje z močnim vetrom zajelo državo, ponekod tudi toča

Ljubljana, 7. julija - Večji del države je zajelo neurje z močnim vetrom in nalivi. S Ptuja poročajo o toči, na Koroškem je več podrtih dreves zaprlo cesto Dravograd-Črneče-Libeliče. Zaradi podrtega drevja je zaprta tudi cesta Kranj-Jezersko med Kokro in Spodnjim Jezerskim. Na prometnoinformacijskem centru pozivajo k previdni vožnji in odgovornemu ravnanju v prometu.