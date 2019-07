Iran napovedal začetek bogatenja urana nad dovoljeno zgornjo mejo

Teheran/Pariz/Bruselj/London/Tel Aviv, 7. julija - Iran bo dvignil stopnjo bogatenja urana nad mejo 3,67 odstotka, ki je bila določena v mednarodnem jedrskem sporazumu iz leta 2015, je zjutraj sporočil Teheran. Na napoved so se ostro odzvale druge pogodbenice s pozivi Iranu, naj to nemudoma ustavi in ne sprejema nadaljnjih ukrepov, ki bi spodkopali sporazum.