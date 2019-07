Neznanci oskrunili več spomenikov v Ljubljani

Ljubljana, 3. julija - Neznanci so ponoči poškodovali več spomenikov v Ljubljani. Z različnimi vsebinami so jih popisali šest, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Med njimi so tudi spomenik revolucije na Trgu republike, spomenik talcem v Rožni dolini in spomenik Borisu Kidriču, je razvidno iz fotografij, ki so jih medijem posredovali iz SD.