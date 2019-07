Kosovo in Albanija napovedala usklajevanje zunanje politike

Tirana/Beograd, 4. julija - Kosovo in Albanija sta se dogovorila, da bosta usklajevala zunanjo politiko in imela skupna veleposlaništva. Tovrstni dogovor sta v torek v Tirani podpisala kosovski in albanski zunanji minister Behgjet Pacolli in Gent Cakaj. Nekateri poznavalci dvomijo, da bo dogovor dejansko zaživel.