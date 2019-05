Kosovski parlament sprejel resolucijo o genocidu Srbije na Kosovu

Priština, 17. maja - Kosovski parlament je v četrtek zvečer sprejel resolucijo o "genocidu, zločinih proti človečnosti in vojnih zločinih" srbske države med vojno na Kosovu v letih 1998 in 1999. V Srbiji so poudarili, da je resolucija plod panike tistih, ki so sami obtoženi zločinov.