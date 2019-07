Vlada potrdila prenovljeni zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Ljubljana, 4. julija - Vlada je potrdila predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta spreminja oz. dopolnjuje ukrepe na področju boja proti korupciji s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanja korupcijskih tveganj, je vlada navedla na Twitterju. Novela med drugim spreminja postopek imenovanja funkcionarjev KPK in reorganizira njeno delo.