Vlada o prenovljeni zakonodaji s področja preprečevanja korupcije

Ljubljana, 4. julija - Vlada bo danes obravnavala predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki spreminja postopek imenovanja funkcionarjev protikorupcijske komisije, reorganizira njeno delo in širi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja. Na dnevnem redu seje sta tudi predloga novel zakonov o matičnem registru in o zdravilih.