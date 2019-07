Za ZNP pri predlogu novele zakona o medijih problematična dodatna varovalka glede sovražnega govora

Ljubljana, 4. julija - Združenje novinarjev in publicistov je v odzivu na predlog novele zakona o medijih zapisalo, da so predlagane spremembe problematične, saj lahko vodijo v omejevanje svobode izražanja. Skrbi jih predvsem dodatna varovalka glede sovražnega govora. Zaradi njegove ohlapne definicije, je take določbe možno politično instrumentalizirati, so zapisali.