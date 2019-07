Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 7.)

Ljubljana, 3. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da Slovenijo v Evropski komisiji zanima širitveni resor. Prav tako so poročale o izvršitvi pogodbe o refinanciranju posojil med Mercatorjem in podružnico ruske banke VTB in o obisku predsednice srbske skupščine Maje Gojković in njenega slovenskega kolega Dejana Židana v Prekmurju.