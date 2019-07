Židan s srbsko kolegico o sodelovanju in širitvi EU

Ljubljana, 2. julija - Predsednik državnega zbora Dejan Židan in predsednica srbskega parlamenta Maja Gojković sta se danes v Ljubljani pogovarjala o sodelovanju med parlamentoma in državama ter širitvi EU. Židan je izpostavil podporo Slovenije širitvi na Zahodni Balkan, ki je pomembna za stabilnost regije in zaradi izpolnitve obljub državam, tudi Srbiji.