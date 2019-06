Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Združenje Sever zavračata ovadbo v Srbiji

Ljubljana, 28. junija - Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Združenje Sever sta se v skupni izjavi odzvala na kazensko ovadbo, vloženo v Srbiji proti bivšemu slovenskemu predsedniku Milanu Kučanu in še petim osebam zaradi vojnih zločinov in genocida v času razpada nekdanje SFRJ. Ovadbo zavračata in jo ocenjujeta kot blatenje Slovenije.