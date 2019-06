Železniško progo Divača-Koper bi lahko znova odprli do polnoči

Ljubljana, 28. junija - Promet po železniški progi Divača-Koper, ki je od torkovega iztirjenja tovornega vlaka zaprta, bi lahko znova stekel danes do polnoči. Sprva so predvidevali, da bodo progo odprli ob 12. uri, a so se po posvetu z Agencijo RS za okolje (Arso) in Geološkim zavodom Slovenije odločili za izkop dodatnega materiala, v katerem bi lahko bil kerozin.