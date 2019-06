Onesnaženo zemljino v Hrastovljah bodo začeli odstranjevati ponoči

Koper, 27. junija - Po odstranitvi zadnjega poškodovanega vagona iz predora pri Hrastovljah bodo danes ponoči začeli z odvzemom in odvozom onesnažene zemljine, je po današnjem sestanku z vpletenimi napovedal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Nad izvajanjem del bodo bdeli predstavniki Arsa in okoljske inšpekcije. Železniški promet naj bi stekel v petek.